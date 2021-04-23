Show TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.
Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu ekranlara geliyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Ramo da Cumartesi akşamı seyirci ile buluşuyor.
Show TV 16 Nisan Cuma yayın akışı
06.00 Aşk Laftan Anlamaz
08.30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.45 Bir Şansım Olsa
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo
00.15 Tehlikeli Soygun
02.00 Tehlikeli Soygun
03.30 Alev Alev
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