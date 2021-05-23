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Show TV canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 23.05.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:01
Show TV canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
 

18 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışı

  • 00:30

Öldürme Arzusu

  • 02:30

Gizli Kod

  • 04:00

Sevcan'la Lezzet Yolunda

  • 06:00

Aşk Laftan Anlamaz

Romantik Komedi

  • 08:30

Ebru Akel'le Kadın İsterse

Life Style

  • 10:00

Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı

Life Style

  • 11:45

Bir Şansım Olsa

Life Style

  • 13:00

Sevcan'la Lezzet Yolunda

  • 15:15

Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

Life Style

 

  • 18:45

Show Ana Haber

Haberler

  • 20:00

Hababam Sınıfı Güle Güle

Komedi

  • 22:00

Erkek Güzeli Sefil Bilo

  • 23:30

Romantik Komedi

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:01
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Show Tv Canlı YayınShow Tv Yayın Akışı
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