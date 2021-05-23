Show TV canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.



18 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışı

00:30

Öldürme Arzusu

02:30

Gizli Kod

04:00

Sevcan'la Lezzet Yolunda

06:00

Aşk Laftan Anlamaz

Romantik Komedi

08:30

Ebru Akel'le Kadın İsterse

Life Style

10:00

Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı

Life Style

11:45

Bir Şansım Olsa

Life Style

13:00

Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15

Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

Life Style

18:45

Show Ana Haber

Haberler

20:00

Hababam Sınıfı Güle Güle

Komedi

22:00

Erkek Güzeli Sefil Bilo

23:30

Romantik Komedi

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