Show TV canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
18 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışı
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00:30
Öldürme Arzusu
02:30
Gizli Kod
04:00
Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:00
Aşk Laftan Anlamaz
Romantik Komedi
08:30
Ebru Akel'le Kadın İsterse
Life Style
10:00
Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı
Life Style
11:45
Bir Şansım Olsa
Life Style
13:00
Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15
Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
Life Style
18:45
Show Ana Haber
Haberler
20:00
Hababam Sınıfı Güle Güle
Komedi
22:00
Erkek Güzeli Sefil Bilo
23:30
Romantik Komedi
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