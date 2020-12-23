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Show TV canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Aralık 23 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:03
Show TV canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 08.00’de Kendine İyi Bak programı ekranlara gelecek. 09.45’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı programı ile izleyiciler sağlıklı yaşama dair bilgilendiriliyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise yeni dizi Alev Alev 00.00 ekranlarda olacak.

Show TV 23 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:30 YENİ GELİN

12:45 TURGAY BAŞYAYLA İLE

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 HABABAM SINIFI UYANIYOR

22:15 ŞABAN OĞLU ŞABAN

00:15 ARIZA/ TEKRAR

03:00 ALEV ALEV/ TEKRAR ALTYAZILI

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME/TEKRAR

Show TV canlı yayınını takip etmek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.12.2020 00:03
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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