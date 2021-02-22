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Show TV canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 22.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:02
Show TV canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Pazar Show TV günlük yayın akışı içerisinde 06.00’da Kuzey Yıldızı İlk Aşk yer alıyor.  18.45’te Show Ana Haber programı Ece Üner sunumuyla ekranlara taşınıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ana haberden sonra 20.00’da Güldür Güldür Show izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Show TV Pazar yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Zaman Makinası 1973 

16:45 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Arıza (Yeni Bölüm)

23:30 Çakallarla Dans 2:Hastasıyız Dede

01:15 Ramo

03:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:02
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