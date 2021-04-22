Show TV canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 20 Nisan Salı günü yayın akışını sizler için derledik.
Show TV 22 Nisan 2021 Salı yayın akışı;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Aşk Laftan Anlamaz
- 10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
- 11:45 Bir Şansım olsa
- 13:00 Lezzet Yolunda
- 15:15 Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Ana Haber
- 20:00 Çukur
- 22:15 Köyden İndim Şehire
- 23:00 Asla Geri Dönme
Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 22.04.2021 00:22