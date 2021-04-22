İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Show TV canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 22 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:22
Show TV canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 20 Nisan Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 22 Nisan 2021 Salı yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Aşk Laftan Anlamaz
     
  • 10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
     
  • 11:45 Bir Şansım olsa
     
  • 13:00 Lezzet Yolunda
     
  • 15:15 Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme
     
  • 18:45 Ana Haber
     
  • 20:00 Çukur
     
  • 22:15 Köyden İndim Şehire
     
  • 23:00 Asla Geri Dönme

 

 

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Yasak Elma Cansu kimi ölüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Yasak Elma Cansu kimi ölüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle
Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle
Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm Tv 8 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm Tv 8 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

Popüler Haberler

PTT personel alımı ne zaman? 2021 PTT personel alımı aday başvuru şartları
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası nereden, hangi kurumlardan, nasıl alınır?
Esnaf Kefalet kredisinin şartları nelerdir? 2021 Esnaf Kefalet Kredisi faiz oranları ve limitleri
Erken emeklilik için neler yapılabilir? 2021 Erkek ve kadınlar için hangi borçlanmalar yapılabilir?
3179 Nitelik kodu özel şartları nelerdir?
Yeşil enerji tarifesi nedir? Yeşil enerjinin avantajları nelerdir?
Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? 2021
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
Dar gelirli ailelere devletten büyük maddi destek yardımı! Koronavirüsle mücadele sosyal yardımı başvurusu
Akıcılığı nedeni ile tavsiye edilen 15 kitap
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 19 Nisan 2021 Pazartesi
TJK 21 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
PTT kart hesap numarası ile bakiye sorgulama ve öğrenme
Sefirin Kızı bitti mi, final mi yaptı? Sefirin Kızı yayın günü neden değişti? Sefirin Kızı dizisi yeni günü ne zaman?
Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir? 2021 diyabet hastalığı malulen emeklilik şartları
Şekerbank çiftçi kredi faiz oranları ve geri ödeme hesaplama 22 Nisan 2021 Perşembe
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
Vergi levhası nedir? 2021 Kimler vergi levhası almak zorundadır?
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.