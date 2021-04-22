Show TV canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 20 Nisan Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 22 Nisan 2021 Salı yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz



10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler



11:45 Bir Şansım olsa



13:00 Lezzet Yolunda



15:15 Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme



18:45 Ana Haber



20:00 Çukur



22:15 Köyden İndim Şehire



23:00 Asla Geri Dönme

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin