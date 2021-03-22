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Show TV canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 22 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Show TV yayın akışı

06.00 Adını Feriha Koydum

 08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı

15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev

00.15 Ramo

03.00 Arıza

05.15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 22.03.2021 00:01
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