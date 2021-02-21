Show TV canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü Çocuktan Al Haberi, Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV yayın akışı içerisinde 20.00’de Yeni Bölümü ile Arızadizisi ekranlardaki yerini alacak. 00:15 itibari ile Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Ramo tekrar bölümüyle yayınlanıyor.

Show TV 21 Şubat Pazar yayın akışı

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tekrar

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa / Yeni Bölüm

14.00 Zaman Makinesi 1973

16.30 Çocuktan Al Haberi

18.45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Arıza / Yeni bölüm

00.15 Ramo / Tekrar

02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tekrar

05.00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN