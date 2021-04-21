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Show TV canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin tüm yeni gelişmeleri 21 Nisan 2021 Çarşamba günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:02
Show TV canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Pazartesi günü izleyicileri 10:00'da Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 15:15'te  Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme seyircileri ile buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV 21 Nisan 2021 Pazarteai yayın akışı

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa 

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur 

00:15 Kurtuluş Günü Felaketi 

02:00 Kurtuluş Günü Felaketi 

03:30 Alev Alev 

 

 

 

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:02
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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