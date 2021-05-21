Show TV canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.
Show TV 14 Mayıs cuma yayın akışı
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Yarını Yok
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Son Güncelleme: 21.05.2021 00:02