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Show TV canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 21 Mart 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 00:01
Show TV canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Perşembe günü Adını Feriha Koydum,  Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV  yayın akışı içerisinde 20.00’de Yeni Bölümü ile  Alev Alev dizisi ekranlardaki yerini alacak. 00:15 itibari ile Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Ramo tekrar bölümüyle yayınlanıyor. 

Show TV 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı;

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Züğürt Ağa

16.30 Çocuktan Al Haberi

18.45 Haftasonu Haber

20.00 Arıza

00.15 Ramo

02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

05.00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 21.03.2021 00:01
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