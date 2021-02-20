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Show TV canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Şubat 20 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 20 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 00:03
Show TV canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi 06.00'da Ramo yayınlanıyor.17:00'da Çocuktan Al Haberi sevenleri ile buluşuyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak.

Show TV 20 Şubat 2021  Cumartesi yayın akışı

 

06.00 RAMO / TEKRAR

10.00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ / CANLI

13.00 BİR ŞANSIM OLSA / YENİ BÖLÜM

14.00 BİR ŞANSIM OLSA / TEKRAR

15:00 MAVİ BONCUK

17.00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18.45 HAFTA SONU ANA HABER

20.00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK / YENİ BÖLÜM

00.15 ZAMAN MAKİNASI 1973

02.30 ÇUKUR / TEKRAR

04.45 KUZEY YILDIZI İLK AŞK / TEKRAR

 

 

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Son Güncelleme: 20.02.2021 00:03
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