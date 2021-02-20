Show TV canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi 06.00'da Ramo yayınlanıyor.17:00'da Çocuktan Al Haberi sevenleri ile buluşuyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak.
Show TV 20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı
06.00 RAMO / TEKRAR
10.00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ / CANLI
13.00 BİR ŞANSIM OLSA / YENİ BÖLÜM
14.00 BİR ŞANSIM OLSA / TEKRAR
17.00 ÇOCUKTAN AL HABERİ
18.45 HAFTA SONU ANA HABER
20.00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK / YENİ BÖLÜM
00.15 ZAMAN MAKİNASI 1973
02.30 ÇUKUR / TEKRAR
04.45 KUZEY YILDIZI İLK AŞK / TEKRAR
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