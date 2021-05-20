Show TV canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 15 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 15 Mayıs Cumartesi yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Mavi Boncuk

16:15 İbo ile Güllüşah

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin