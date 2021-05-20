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Show TV canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 20.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
Show TV canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 15 Mayıs Cumartesi  günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 15 Mayıs Cumartesi  yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Mavi Boncuk
16:15 İbo ile Güllüşah
18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
 

 

 

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin


Son Güncelleme: 20.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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