Show TV canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 15 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.
Show TV 15 Mayıs Cumartesi yayın akışı;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Mavi Boncuk
16:15 İbo ile Güllüşah
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 20.05.2021 00:01