Show TV canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi 10.00'da Cumartesi Sürprizi bulunurken, 20.00'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayın akışında yer alıyor.
Show TV 20 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı
06.00 Alev Alev (Tekrar)
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Sev Kardeşim
18.45 Hafta Sonu Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yılıdızı İlk Aşk
00.15 Züğürt Ağa
02.30 Alev Alev
05.00 Kuzey Yıldızı ilk Aşk
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