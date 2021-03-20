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Show TV canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 20.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi 10.00'da Cumartesi Sürprizi  bulunurken, 20.00'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayın akışında yer alıyor.

Show TV 20 Mart 2021  Cumartesi yayın akışı

06.00 Alev Alev (Tekrar)

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Sev Kardeşim

16.30  Çocuktan Al Haberi

18.45  Hafta Sonu Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yılıdızı İlk Aşk

00.15 Züğürt Ağa

02.30 Alev Alev

05.00 Kuzey Yıldızı ilk Aşk

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:01
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