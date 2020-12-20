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Show TV canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en sıcak ayrıntılar 20.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 00:00
Show TV canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde pazar günü Hayat Güzeldir, Pazar Sürprizi, Ramo, Çocuktan Al Haberi, Show Ana Haber ve Arıza gibi yapımlar yer alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde 20.00’de Arıza ve 00.15’te Alev Alev öne çıkıyor.

Show TV 20 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

06:00 GÜLÜMSE YETER (TEKRAR)

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 ALEV ALEV

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ARIZA

00:15 ÇUKUR (TEKRAR)

03:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK (TEKRAR) 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 20.12.2020 00:00
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Show Tv Canlı YayınShow Tv Yayın Akışı
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