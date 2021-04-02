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Show TV canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen Show TV canlı yayın akışı Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 2 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 00:01
Show TV canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Bir Şansım Olsa ekranlara geliyor.  Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan  Güldür Güldür Show programı da Salı akşamı seyirci ile buluşuyor.

Show TV 18 Mart Cumartesi yayın akışı

06.00 Adını Feriha Koydum

08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı

15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev

00.15 Ramo

03.00 Arıza

05.15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayın akışını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 02.04.2021 00:01
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Show Tv Canlı YayınShow Tv
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