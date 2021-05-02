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Show TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 2 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:01
Show TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
 

28 Nisan 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:01
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Show Tv Canlı YayınShow Tv Yayın Akışı
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