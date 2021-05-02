Show TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
28 Nisan 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
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Son Güncelleme: 02.05.2021 00:01