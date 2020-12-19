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Show TV canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 19 Aralık 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi 08.15’te Hayat Güzeldir yayınlanıyor. 13.00’te yeni dizi Alev Alev’in tekrar bölümü ekranlarda yerini alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle yayınlanacak.

Show TV 19 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

05:15 GÜLÜMSE YETER

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 ARIZA (TEKRAR)

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

00:15 ALEV ALEV (TEKRAR)

03:00 RAMO (TEKRAR)

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 19.12.2020 00:01
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