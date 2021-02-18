Show TV canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 08 Şubat Pazartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 18 Şubat 2021 08 Şubat Pazartesi yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Çocuktan Al Haberi/Tkr

07:30 Yeni Gelin

09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Arıza

03:30 Alev Alev

05:15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

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