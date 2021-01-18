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Show TV canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm yeni ayrıntılar 18.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Pazar Show TV günlük yayın akışı içerisinde 06.00’da Arıza yer alıyor.  18.45’te Show Ana Haber programı Ece Üner sunumuyla ekranlara taşınıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ana haberden sonra 20.00’da Arıza izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Show TV Pazar yayın akışı

06:00 ARIZA

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

11:30 YENİ GELİN / TKR

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 SHOW ANA HABER HAFTA SONU

20:00 ARIZA

00:15 RAMO

02:45 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

05:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 18.01.2021 00:01
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