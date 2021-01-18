Show TV canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Pazar Show TV günlük yayın akışı içerisinde 06.00’da Arıza yer alıyor. 18.45’te Show Ana Haber programı Ece Üner sunumuyla ekranlara taşınıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ana haberden sonra 20.00’da Arıza izleyicilerin karşısına çıkıyor.
Show TV Pazar yayın akışı
06:00 ARIZA
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
11:30 YENİ GELİN / TKR
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
18:45 SHOW ANA HABER HAFTA SONU
20:00 ARIZA
00:15 RAMO
02:45 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
05:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
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