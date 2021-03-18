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Show TV canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 18 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 00:00
Show TV canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 11 Mart Perşembe günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 DR. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Görevimiz Tatil

01:30 Çukur

04:15 Ramo

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 18.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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