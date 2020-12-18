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Show TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 11 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 00:15
Show TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde cuma günü öne çıkan yapımlardan Ramo ekranlara geliyor. Çekimleri Adana’da yapılan Ramo, izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Ramo, reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.

Show TV 18 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:45 YENİ GELİN

12:45 TURGAY BAŞYAYLA İLE

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 RAMO

00:15 ALEV ALEV

Show TV canlı yayın akışını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:15
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Show Tv Canlı YayınShow Tv
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