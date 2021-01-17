Show TV canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Salı günü Çocuktan Al Haberi, Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde 20.00’de Güldür Güldür Show ve 00:15’te Çukur öne çıkıyor.

Show TV 17 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

07:30 YENİ GELİN

11:30 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU (TEKRAR)

12:30 ADINI FERİHA KOYDUM

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:15ÇUKUR

03:00 RAMO

05: TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU (TEKRAR)

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