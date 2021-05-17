Show TV canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.
Show TV 10 Mayıs Pazartesi yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:30 Bir Şansım Olsa
10:45 Milyarder
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda (tekrar)
15:15:Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
20:00 Çukur
00:15 Banker Bilo
01:30 Aile Bağları
03:15 Aile Bağları
05:30 Sevca’la Lezzet Yolunda (tekrar)
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Son Güncelleme: 17.05.2021 00:01