Show TV canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Show TV 10 Mayıs Pazartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:30 Bir Şansım Olsa

10:45 Milyarder

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda (tekrar)

15:15:Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Banker Bilo

01:30 Aile Bağları

03:15 Aile Bağları

05:30 Sevca’la Lezzet Yolunda (tekrar)

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