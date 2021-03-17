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Show TV canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

17 Mart Çarşamba 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 17 Mart 2021 Çarşamba tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:01
Show TV canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicileri 10:00'da Cumartesi Sürprizi  programı ekranlara gelecek. 14:30'de Sultan Yeşilçam filmi seyircileri ile buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV 17 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı

06.00 Alev Alev

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Sultan

16.30 Çocuktan Al Haberi

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

00.15 İyi Aile Çocuğu

01.45 Çukur

04.15 Arıza



Son Güncelleme: 17.03.2021 00:01
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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