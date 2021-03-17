Show TV canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicileri 10:00'da Cumartesi Sürprizi programı ekranlara gelecek. 14:30'de Sultan Yeşilçam filmi seyircileri ile buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.
Show TV 17 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı
06.00 Alev Alev
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
16.30 Çocuktan Al Haberi
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00.15 İyi Aile Çocuğu
01.45 Çukur
04.15 Arıza