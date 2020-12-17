Show TV canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde izleyicileri 08.00’de Hayat Güzeldir karşılayacak. 10.00’da Pazar Sürprizi , 17.00’da ise Çocuktan Al Haberi heyecanla takip edilecek. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkanlardan Arıza 20.00’de izleyicilerle buluşuyor.

Alev Alev, Show TV dizi yayın akışı içerisine henüz dahil olmasına rağmen reytinglerde üst sıralarda yer almayı başararak öne çıkıyor.

Show TV 17 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

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