Show TV canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi 08.15’te Hayat Güzeldir yayınlanıyor. 13.00’te yeni dizi Alev Alev’in tekrar bölümü ekranlarda yerini alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle yayınlanacak.
Show TV 16 Ocak 2021 Salı yayın akışı
06:00 GÜLÜMSE YETER (TEKRAR)
07:30 YENİ GELİN
09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER
11:30 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:15 ÇUKUR
03:00 RAMO
05:15 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN