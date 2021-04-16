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Show TV canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV canlı yayın akışı Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 16.04.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

16 Nisan 2021 Cuma 00:01
Show TV canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu ekranlara geliyor.  Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan  Ramo da Cumartesi akşamı seyirci ile buluşuyor.

Show TV 16 Nisan Cuma yayın akışı

06.00 Aşk Laftan Anlamaz

08.30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Bir Şansım Olsa

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo

00.15 Tehlikeli Soygun

02.00 Tehlikeli Soygun

03.30 Alev Alev

Show TV canlı yayın akışını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:01
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Show Tv Canlı YayınShow Tv
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