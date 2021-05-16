Show TV canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
16 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı
06.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Tatlı Dillim
16.15 Şaşkın Damat
20.00 Nasipse Olur
22.30 Nasipse Olur
00.45 Çakallarla Dans 4
02.45 Çakallarla Dans 4
04.30 Sevcan’la Lezzet Yolunda
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Son Güncelleme: 16.05.2021 00:01