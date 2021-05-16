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Show TV canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 16 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:01
Show TV canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
 

16 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı

06.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Tatlı Dillim

16.15 Şaşkın Damat

18.45 Show Ana Haber

20.00 Nasipse Olur

22.30 Nasipse Olur

00.45 Çakallarla Dans 4

02.45 Çakallarla Dans 4

04.30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 16.05.2021 00:01
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Show Tv Canlı YayınShow Tv Yayın Akışı
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