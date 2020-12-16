Show TV canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 08.00’de Kendine İyi Bak programı ekranlara gelecek. 09.45’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı programı ile izleyiciler sağlıklı yaşama dair bilgilendiriliyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.
Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise yeni dizi Alev Alev 00.00 ekranlarda olacak.
Show TV 16 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı
08:00 KENDİNE İYİ BAK
09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI
11:30 YENİ GELİN
12:45 TURGAY BAŞYAYLA İLE
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 HABABAM SINIFI UYANIYOR
22:15 ŞABAN OĞLU ŞABAN
00:15 ARIZA/ TEKRAR
03:00 ALEV ALEV/ TEKRAR ALTYAZILI
05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME/TEKRAR
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