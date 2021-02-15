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Show TV canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 15-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:00
Show TV canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Pazartesi Show TV günlük yayın akışı içerisinde 06.00’da Çocuktan Al Haberi yer alıyor.  18.45’te Show Ana Haber programı Ece Üner sunumuyla ekranlara taşınıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ana haberden sonra 20.00’da Çukur izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Show TV Pazartesi yayın akışı

06:00 Çocuktan Al Haberi

07.30 Yeni Gelin

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.30 Adını Feriha Koydu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW ANA HABER 

20:00 Çukur 

00.15 ARIZA

03.15 Alev Alev

05:15 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:00
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