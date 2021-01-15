Show TV canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Yeni Gelin ekranlara geliyor. Gündüz kuşağı programlarından Yeni Gelin , izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Yeni Gelin, reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.

Show TV 15 Ocak 2021 Salı yayın akışı

08:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:30 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:15 ÇUKUR

03:00 RAMO

04:00 ARIZA

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

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