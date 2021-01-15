Show TV canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.
Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Yeni Gelin ekranlara geliyor. Gündüz kuşağı programlarından Yeni Gelin , izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Yeni Gelin, reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.
Show TV 15 Ocak 2021 Salı yayın akışı
08:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ
09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER
11:30 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:15 ÇUKUR
03:00 RAMO
04:00 ARIZA
05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
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