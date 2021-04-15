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Show TV canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Nisan 15 Perşembe günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:02
Show TV canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 5 Nisan Pazartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 15 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Adını Feriha Koydum

08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev 'Dizi'

00.15 Hayalet Dayı 'Türk Filmi'

02.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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