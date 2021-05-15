Show TV canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cuma günü akşam 20.00'da Güldür Güldür Show izleyici ile buluşacak.

Show TV 15 Mayıs 2021 Cumartesi

yayın akışı

06.15 Alev Alev

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Emine

16.15 İbo ile Güllüşah

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı (Final)

00.15 Cebimdeki Yabancı

03.45 İbo ile Güllüşah

05.15 Sevcan’la Lezzet Yolunda

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