Show TV canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cuma günü akşam 20.00'da Güldür Güldür Show izleyici ile buluşacak.
Show TV 15 Mayıs 2021 Cumartesi
yayın akışı
06.15 Alev Alev
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
16.15 İbo ile Güllüşah
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı (Final)
00.15 Cebimdeki Yabancı
03.45 İbo ile Güllüşah
05.15 Sevcan’la Lezzet Yolunda
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