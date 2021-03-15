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Show TV canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı haberimizi, 15.03.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Show TV yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

10:00 Pazar Süprizi

13:00  Bir Şansım Olsa 

14.30 İyi Aile Çocuğu

16:30 Çocuktan Al Haberi 

18:45 Hafta Sonu Ana Haber 

20:00 Arıza

00 :15 Ninja Kaplumbağalar : Gölgelerin İçinden 

02:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

04:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 15.03.2021 00:01
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