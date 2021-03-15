Show TV canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Show TV yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Süprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14.30 İyi Aile Çocuğu

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

00 :15 Ninja Kaplumbağalar : Gölgelerin İçinden

02:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

04:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

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