Show TV canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.
Show TV yayın akışı
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Süprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14.30 İyi Aile Çocuğu
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00 :15 Ninja Kaplumbağalar : Gölgelerin İçinden
02:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
04:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
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Son Güncelleme: 15.03.2021 00:01