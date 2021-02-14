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Show TV canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 14 Şubat 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 00:01
Show TV canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Perşembe günü Çocuktan Al Haberi,  Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV  yayın akışı içerisinde 20.00’de Yeni Bölümü ile Alev Alev dizisi ekranlardaki yerini alacak. 00:15 itibari ile Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Ramo tekrar bölümüyle yayınlanıyor. 

Show TV 11 Şubat Perşembe yayın akışı

06.00 Çocuktan Al Haberi

07.30 Yeni Gelin

09.45 Dr.Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.30 Adını Feriha Koydum

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev

00.15 Ramo

03.00 Arıza

05.15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:01
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Show Tv Canlı YayınShow Tv Yayın Akışı
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