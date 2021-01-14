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Show TV canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde büyük yankı uyandıran Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak merak edilen 14 Ocak 2021 Perşembe günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 14 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde derledik.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:01
Show TV canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde izleyicileri 06:00’da Arıza tekrar bölümü ile karşılayacak. 10:00'da Cumartesi Sürprizi, 17:00’de ise Çocuktan Al Haberi adlı program izleyicileri tarafından takip edilecek. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan dizilerden ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20:00’da izleyicileriyle buluşacak.

Show TV 14 Ocak 2021 9 Ocak Cumartesi yayın akışı

06:00 Arıza (Tekrar)

10:00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 Alev Alev (Tekrar)

17:00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)

00:15 Ramo (Tekrar)

02:45 Alev Alev (Tekrar) 

04:00 Arıza (Tekrar)

05:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:01
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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