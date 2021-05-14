Show TV canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.
Show TV 13 Mayıs Perşembe yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:30 Bir Şansım Olsa
11:00 En Büyük Şaban
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ağır Romantik
22:15 Ağır Romantik
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Son Güncelleme: 14.05.2021 00:01