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Show TV canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Show TV canlı yayın akışı Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 14 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:01
Show TV canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

 

Show TV 13 Mayıs Perşembe yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:30 Bir Şansım Olsa

11:00 En Büyük Şaban

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ağır Romantik 

22:15 Ağır Romantik 

 

Show TV canlı yayın akışını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı YayınShow Tv
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