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Show TV canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 14.03.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 00:01
Show TV canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Perşembe günü Adını Feriha Koydum,  Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV  yayın akışı içerisinde 20.00’de Yeni Bölümü ile  Alev Alev dizisi ekranlardaki yerini alacak. 00:15 itibari ile Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Ramo tekrar bölümüyle yayınlanıyor. 

Show TV 04 Mart 2021 Perşembe yayın akışı

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.03.2021 00:01
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Show Tv Canlı YayınShow Tv Yayın Akışı
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