İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Son Dakika
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor

Show TV canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

14 Aralık 2020 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Aralık 14 Pazartesi günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:01
Show TV canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Pazartesi Show TV günlük yayın akışı içerisinde 06.00’da Gülümse Yeter yer alıyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan 08.15’te Hayat Güzeldir programıyla seyircilere keyifli dakikalar yaşatılıyor. 18.45’te Hafta Sonu Ana Haber programı Ece Üner sunumuyla ekranlara taşınıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ana haber sona erdikten sonra haftanın en fazla izlenen dizilerinden Arıza 20.00’de izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Show TV Pazar yayın akışı

03:00 ÇUKUR

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

06:00 GÜLÜMSE YETER

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 RAMO

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 ARIZA

00:15 ALEV ALEV

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.12.2020 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayınlanacak MıShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Popüler Haberler

TRT 1 canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar rüzgarı esiyor!
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Aralık 14 Pazartesi
Siyatik nedir? Siyatik belirtileri nelerdir? Siyatik tedavi yöntemleri
HGS etiketi farklı plakalı araçta kullanılabilir mi?
Medipol Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?
A101 marketlerde kredi kartı bonus puanları geçiyor mu? A101 de kredi kartı puanı ile alış veriş yapılır mı?
Babil hangi kanalda başlayacak? Babil dizisi için anlaşma tamam! İşte yayınlanacağı kanal
Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? Aralık 2020
Sicil affı ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? 14 Aralık 2020 Pazartesi Sicil affı son dakika gelişmeleri
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 14 Aralık 2020 Pazartesi
Akbank Anında hızlı 20.000 TL kredi
Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere 1477 TL nakit ve gıda yardımı yapıyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.