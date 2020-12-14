Show TV canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Pazartesi Show TV günlük yayın akışı içerisinde 06.00’da Gülümse Yeter yer alıyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan 08.15’te Hayat Güzeldir programıyla seyircilere keyifli dakikalar yaşatılıyor. 18.45’te Hafta Sonu Ana Haber programı Ece Üner sunumuyla ekranlara taşınıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ana haber sona erdikten sonra haftanın en fazla izlenen dizilerinden Arıza 20.00’de izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Show TV Pazar yayın akışı

03:00 ÇUKUR

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

06:00 GÜLÜMSE YETER

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 RAMO

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 ARIZA

00:15 ALEV ALEV

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN