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Show TV canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 13 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizde Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
Show TV canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi 06.00'da Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu yayınlanıyor.17:00'da Çocuktan Al Haberi sevenleri ile buluşuyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak.

Show TV 13 Şubat 2021  Cumartesi yayın akışı

 

06.00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU/TEKRAR

08.00 DON KİŞOT

10.00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ/CANLI

13.00 BİR ŞANSIM OLSA

14.00 ALEV ALEV/TEKRAR

17.00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18.45 HAFTA SONU ANA HABER

20.00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

00.15 BEYAZ MELEK

02.30 ÇUKUR/TEKRAR

04.45 KUZEY YILDIZI İLK AŞK/TEKRAR

 

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 13.02.2021 00:02
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