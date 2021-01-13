İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...

Show TV canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Show TV canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 08.00’de Kendine İyi Bak programı ekranlara gelecek. 09.45’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı programı ile izleyiciler sağlıklı yaşama dair bilgilendiriliyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise yeni dizi Alev Alev 00.00 ekranlarda olacak.

Show TV 13 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

06.00 : Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

09:45 DR. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz İle Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00  Güldür Güldür Show

00:30 Alev Alev

05:15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

 

Show TV canlı yayınını takip etmek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı

Popüler Haberler

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Ocak 2021 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 13 Ocak 2021 Çarşamba
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 13 Ocak 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
TRT 1 canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Fikret Orman istifasını ne zaman açıklayacak? Beşiktaş başkanı istifa etti mi?
Kanalların yayın akışları 20 Kasım Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Tediye ne zaman ödenecek? 4. ilave tediye tarihleri belli oldu mu?
Kayyım - Kayyum nedir? Kayyum ataması nasıl olur? Kayyum'u kim atar?
Milli Eğitim Bakanlığı 30.000 Adet Tablet Dağıtacak! Tablet Başvurusu Nereden Yapılır?
2021 Pasaport ve ehliyet harç ücreti ne kadar oldu?
Baraj Hakan ölüyor mu? Koray Şahinbaş diziden ayrıldı mı?
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV8 canlı yayın akışı 12 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.