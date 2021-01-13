Show TV canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 08.00’de Kendine İyi Bak programı ekranlara gelecek. 09.45’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı programı ile izleyiciler sağlıklı yaşama dair bilgilendiriliyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.
Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise yeni dizi Alev Alev 00.00 ekranlarda olacak.
Show TV 13 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı
06.00 : Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 DR. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz İle Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Alev Alev
05:15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
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