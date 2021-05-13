Show TV canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 10 Mayıs Pazartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 10 Mayıs Pazartesi yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:30 Cici Babam Komedi

02:30 Görevimiz Tatil Komedi

04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda

06:00 Aşk Laftan Anlamaz Romantik Komedi

09:30 Bir Şansım OlsaLife Style

10:45 MilyarderKomedi

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme Life Style

18:45 Show Ana HaberHaberler

20:00Çukur

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin