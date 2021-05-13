Show TV canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 10 Mayıs Pazartesi günü yayın akışını sizler için derledik.
Show TV 10 Mayıs Pazartesi yayın akışı;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:30 Cici Babam Komedi
02:30 Görevimiz Tatil Komedi
04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:00 Aşk Laftan Anlamaz Romantik Komedi
09:30 Bir Şansım OlsaLife Style
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme Life Style
18:45 Show Ana HaberHaberler
20:00Çukur
Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin