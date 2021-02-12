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Show TV canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de ’a dair gelişmeleri 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 00:01
Show TV canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Bir Şansım Olsa ekranlara geliyor. Ardından Show YV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in tekrarı izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan  Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi de Cumartesi akşamı seyirci ile buluşuyor.

Show TV 12 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

06.00 Çocuktan Al Haberi (Tekrar)

07.30 Yeni Gelin (Tekrar)

09.45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11.30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.30 Adını Feriha Koydum (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo (Yeni Bölüm)

00.15 Arıza (Tekrar)

03.00 Çukur (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayın akışını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:01
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Show Tv Canlı YayınShow Tv
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