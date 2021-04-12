Show TV canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.
Show TV 12 Nisan Pazartesi yayın akışı
06.00 Adını Feriha Koydum
08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur
00.30 Yabancı Sinema
02.15 Yerli Dizi
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Son Güncelleme: 12.04.2021 00:01