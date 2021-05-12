İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Show TV canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, kritik gelişmeleriyle 12.05.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Show TV canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicileri 10:00'da Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 15:15'te  Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme seyircileri ile buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı

  • 06:00 Aşk Laftan Anlamaz,
  • Ebru Akel'le Kadın İsterse
  • 10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 11:45 Bir Şansım olsa
  • 13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
  • 15:15 Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür
  • 00:30 Yerli Sinema
  • 04:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda

     

 

 

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu 50.bölüm fragmanı ve 18 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Hekimoğlu 50.bölüm fragmanı ve 18 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 12 Mayıs 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
2021 Mayıs Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 12 Mayıs 2021 Çarşamba Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 12 Mayıs 2021 Çarşamba
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Mayıs 2021 Çarşamba
12 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
TRT 1 canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü, ne zaman düzelir? Paribu Service Unavailable hatası ne demek?
BB Erzurumspor Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurum - Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal D
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz nerelidir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölüm fragmanı ve 18 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Masumlar Apartmanı 33. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça TRT 1 11 Mayıs 2021
Devlet hastanesinden diş teli nasıl takılır, diş teli randevusu nasıl alınır? 2021
Survivor 2021 18. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 11 Mayıs Salı Survivor SMS sıralaması
Anaokulları zorunlu mu? 2021 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.