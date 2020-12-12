İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Show TV canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 12 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 12:01
Show TV canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi 08.15’te Hayat Güzeldir yayınlanıyor. 13.00’te yeni dizi Alev Alev’in tekrar bölümü ekranlarda yerini alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle yayınlanacak.

Show TV 12 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

02:45 ÇUKUR

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

06:00 TÜRK MALI

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 ALEV ALEV

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

00:15 ARIZA

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 12.12.2020 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

Star TV canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alevlerin Ardından Çiçek karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında?
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 12 Aralık 2020 Cumartesi
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2020 Makedonya yaşam şartları nasıl?
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin hayatı!
Halk süt yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 İBB ve Antalya belediyesi halk süt yardımı başvuru formu
Rüyada saçının beyazladığını görmek ne demektir? Rüyada saçının beyazladığını görmenin anlamı ve tabiri
Hercai dizisinde çalan Her Şey Seninle Güzel şarkısı
Müge Anlı 15 Ekim Perşembe 2020 canlı yayın ve tekrarı izle
Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2020yılı MTV oranları, tutarları, miktarları tablosu, kaç para. MTV ne kadar oldu?
İŞKUR duyurdu: Almanya'ya 9 bin TL maaş ile personel alımı yapılacak.
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
İkea açılış kapanış hizmet saatleri 2020
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2020 Aralık Kyk yatmaya başladı mı?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2020
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.