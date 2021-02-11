Show TV canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 08 Şubat Pazartesi günü yayın akışını sizler için derledik.
Show TV 11 Şubat 2021 08 Şubat Pazartesi yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Çocuktan Al Haberi/Tkr
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
00:15 Arıza
03:30 Alev Alev
05:15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
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