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Show TV canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

11 Ocak 2021 Pazartesi gününün önemli manşetlerinden Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:00
Show TV canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Pazartesi Show TV günlük yayın akışı içerisinde 08.00’de Çocuktan Al Haberi yer alıyor.  18.45’te Show Ana Haber programı Ece Üner sunumuyla ekranlara taşınıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ana haberden sonra 20.00’da Ramo izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Show TV Cuma yayın akışı

08:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ / TKR

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:30 YENİ GELİN / TKR

12:45 TURGAY BAŞU-YAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU / TKR

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 RAMO

00:15 ALEV ALEV / TKR

03:00 ÇUKUR / TKR

05:30 ARIZA / TKR

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 11.01.2021 00:00
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