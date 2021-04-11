İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Show TV canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 11.04.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

11 Nisan 2021 Pazar 00:00
Show TV canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Pazartesi günü Adını Feriha Koydum,  Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV  yayın akışı içerisinde 20.00’de Yeni Bölümü ile Çukur ekranlardaki yerini alacak. 

Show TV 29 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı;

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 11.04.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı YayınShow Tv Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?
İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?
İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Popüler Haberler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Show TV canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Şekerbank tarım küçükbaş besicilik ve süt hayvancılığı kredisi kampanyaları 2021
Doğum parası şartları nelerdir? 2021 Doğum yardımı başvuru süresi
İpragaz tüp tutarları ne kadar? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Esnaf kefalet kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir?
65 Yaş yaşlılık maaşı nasıl alınır? 2021 Yaşlılık aylığı başvurularında aranan şartlar nelerdir?
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2021
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatı için nelere dikkat edilmelidir?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 22 Mart 2021 Pazartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir?
Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
Aviva BES başvurusu sorgulama 2021
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Bebeğin kan grubu anne karnında öğrenilebilir mi? Bebeklerde kan grubu öğrenme dönemi
Evde bakım maaşı nasıl alınır? 2021 Evde bakım parası nereden alınır, başvuru adresi neresidir?
Emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.