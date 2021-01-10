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Show TV canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber okurlarının merakını uyandıran Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 10.01.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 00:07
Show TV canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde pazar günü Çocuktan Al Haberi, Arıza, Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde 20.00’de Arıza ve 00:15’te Kuzey Yıldızı: İlk Aşk öne çıkıyor.

Show TV 10 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

06:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK (TEKRAR)

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 Ramo (TEKRAR)

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 ARIZA

00:15 KUZEY YILDIZI İLK AŞK (TEKRAR)

02:45 RAMO / (TEKRAR)

05:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU (TEKRAR)

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 10.01.2021 00:07
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